Son Dakika Haberleri: Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

6 saat önce

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

Arnavutköy, Habipler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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