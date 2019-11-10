Son Dakika Haberleri: Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (2)
Son Dakika Güncel Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (2)

Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (2)

6 saat önce

ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (2), System.String[]

ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Habipler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:23:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]