Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (3)
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ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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