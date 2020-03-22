Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri - Son Dakika

Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri

7 saat önce

Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri Simav Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nikah törenlerinde, salonda bulunması gereken kişilere sınırlama getirildi Kütahya'nın Simav ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından yapılan nikah törenleri,...

Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri

Simav Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nikah törenlerinde, salonda bulunması gereken kişilere sınırlama getirildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından yapılan nikah törenleri, gelin ve damat ile birlikte nikah şahitlerinin katılımıyla sınırlandırıldı. Kararın uygulandığı ilk nikah töreninde, Hüseyin Gülmez ve Özlem Arslankaya çiftinin yanı sıra yalnızca şahitler yer aldı.

Simav Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Balbulmuş, "Son zamanlardaki tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle evlenmek için gelen çiftlerimizin nikahlarına katılımı yalnızca çiftler ve şahitler olarak sınırladık. Bu konuda kendilerini uyarıyoruz, vatandaşlarımızın da özen göstermesini istiyoruz" dedi.

Nikah törenlerinde 'korona virüs' tedbirleri

Kütahya, Simav, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:35 Kaynak: İHA

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