Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi - Son Dakika

Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da...

Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da uzak durulması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

Rehberde, Kovid-19'un damlacık ve temas yoluyla bulaşabildiği, nikah ve düğünlerin kalabalık etkinlikler olması nedeniyle önlen alınmadığı takdirde Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğu, önlemleri içeren bilgilendirici afiş ve panoların (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) salon girişlerine asılması gerektiğinin altı çizildi.

Nikah ve düğünlerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması gerektiğine değinildi.

Salonların işletmecilerinin sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü oldukları, genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanması, tesisin misafir kapasitesinin sosyal mesafe planına göre belirlenmesi, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesi gerektiği ve kapasite bilgisinin tesisin girişinde görülebilir bir yere asılması yönünde uyarılara yer verildi.

Rehberde, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panoların düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekilerek, öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı:

"Nikah ve düğün salonlarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülmeli.

Bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirilmeli ve bu kişi sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalı.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalı.

Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmeli.

Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.

Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" dikkate alınmalı."

"Düğün davetiyelerine maske yazılması önerildi"

Rehberde, düğün davetiyelerine ilişkin öneriler de yer aldı.

Kovid-19 nedeniyle bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikah/düğün boyunca maske kullanmaları, salon girişlerinde vücut ısısı ölçümü yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar için semptom gösterenlerin salona alınmayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunması gerektiği kaydedildi.

Nikah ve düğün salonlarında bulunan büfelerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak gibi malzemeler kullanılması gerektiği ifade edildi.

Vale hizmeti veriliyorsa bu kişilerin maske kullanmaları ve araçlara maskesiz binmemeleri, eldiven kullanmamaları, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerin alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanlarının kapalı olması, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarında sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği, Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktivitelerin yapılmamasının önemine değinildi.

Rehberde yer alan diğer tedbirler başlıkları ise şöyle sıralandı:

"Nikah salonunun girişinde ve içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalı.

Nikaha katılacak kişiler tören boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmalı.

Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.

Nikah salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı.

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalı, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilmeli.

Nikah şekeri, davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı. Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalı.

Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı."

Düğün salonlarında oyun, dans, halay gibi gösteriler yapılmayacak."

Rehberde, düğüne katılacak kişilerin nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takması, salonun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik yer işaretlemeleri yapılması, davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) koruması, düğün salonuna gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçümlerinin yapılması gerektiği uyarılarına yer verildi.

Düğün salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmaması, sosyal mesafenin korunması 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması gerektiği belirtilerek, alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"- Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalı.

Toplu fotoğraf çekimi yapılmamalı, çekimler sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilmeli.

Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalı.

Düğün sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.

Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı. Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalı.

Davetlilerin ve tüm katılımcıların adları ile iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı."

Yakın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemlerle ilgili rehber güncellendi - Son Dakika
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