Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun... - Son Dakika
Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun...
Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde korona virüs (Covid-19) testi yaptırılacak.
Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde korona virüs (Covid-19) testi yaptırılacak. - ANKARA
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13.06.2020 21:26:08. #1.13#
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