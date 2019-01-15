Son Dakika Haberleri: Nikahına Komando Kıyafetiyle Katıldı

Nikahına Komando Kıyafetiyle Katıldı

1 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu'nun nikahı Soma ilçesinde kıyıldı.

Nikahına Komando Kıyafetiyle Katıldı, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu'nun nikahı Soma ilçesinde kıyıldı. Fırat'ın Doğusu harekatına katılacak olan komandolara moral olsun diye damat komando kıyafetiyle gelin de komando beresi takarak nikahlarına katıldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç'ta görev yapan ve kendisini düğününe davet eden Sözleşmeli Komando Er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Kırkağaç'ta görevli sözleşmeli komando er Adnan Sevgi, nikah törenine askeri kamuflaj kıyafetiyle katılırken, Soma ilçesinde özel bir hastanede çalışan otomasyon personeli Yasemin Hoşoğlu da komando beresiyle nikah törenine katıldı. Evlerinde düzenlenen nikahı Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından kıyılan çift, yapılacak olan Fırat'ın Doğusu harekatına katılacak askerlere moral olsun diye komando kıyafetleriyle nikah kıydıklarını belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Kırkağaç, Soma, Komando, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:38:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikahına Komando Kıyafetiyle Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]