Nikahına Komando Kıyafetiyle Katıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu'nun nikahı Soma ilçesinde kıyıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan sözleşmeli komando er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu'nun nikahı Soma ilçesinde kıyıldı. Fırat'ın Doğusu harekatına katılacak olan komandolara moral olsun diye damat komando kıyafetiyle gelin de komando beresi takarak nikahlarına katıldı.



Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç'ta görev yapan ve kendisini düğününe davet eden Sözleşmeli Komando Er Adnan Sevgi ile Yasemin Hoşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Kırkağaç'ta görevli sözleşmeli komando er Adnan Sevgi, nikah törenine askeri kamuflaj kıyafetiyle katılırken, Soma ilçesinde özel bir hastanede çalışan otomasyon personeli Yasemin Hoşoğlu da komando beresiyle nikah törenine katıldı. Evlerinde düzenlenen nikahı Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından kıyılan çift, yapılacak olan Fırat'ın Doğusu harekatına katılacak askerlere moral olsun diye komando kıyafetleriyle nikah kıydıklarını belirtti. - MANİSA

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