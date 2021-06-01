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Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı - Son Dakika

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı

01.06.2021 15:24

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı Bir süredir sadece şahitlerin alındığı nikahlara davetliler alınmaya başlandı Yeni kararlar yakınları nikaha gelen çiftler mutlu olduklarını dile getirdi Kademeli normalleşme kapsamında bir süredir şahitler dışında kimsenin alınmadığı...

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı

Bir süredir sadece şahitlerin alındığı nikahlara davetliler alınmaya başlandı

Yeni kararlar yakınları nikaha gelen çiftler mutlu olduklarını dile getirdi

İSTANBUL - Kademeli normalleşme kapsamında bir süredir şahitler dışında kimsenin alınmadığı nikah törenleri, 100 kişi sınırlaması ile kıyılmaya başlandı. Bahçelievler'de yeni kararla birlikte nikahlarını davetliler huzurunda kıyan çiftler mutlu odluklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 1 Haziran normalleşme kararları sonrasında nikah merasimlerine davetli alınmaya başlandı. Bir süredir sadece nikah şahitlerinin alındığı nikahlar, alınan karar doğrultusunda davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı. Bahçelievler Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde daha önceden nikah günü alan çiftler alınan karar doğrultusunda nikahlarını davetlilerin huzurunda kıydı.

"Açıklamadan sonra nikahların olacağını duyunca ayrıca sevindik"

Alınan yeni karar doğrultusunda nikahı davetliler huzurunda kıyılmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden gelin Handan Çetin "Normalleşme yoktu, dün akşam televizyonun önünde izledik sonuna kadar. Açıklamadan sonra nikahların davetli şekilde olacağını duyunca ayrıca sevindik. Burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"Ailelerin katılabileceğini duyunca ayrı bir mutlu olduk"

Ailelerin nikahlara katılabildiğine sevinen damat Ali Çetin, "Dün akşamdan bu yana nikahların ertelenmeyeceğini ve ailelerin katılabileceğini duyunca ayrı bir mutlu olduk. Yoksa buruk bir mutluluk olacaktı. Sadece biz ve şahitler olacaktı. En mutlu günümüze ailelerimiz şahit olamayacaktı" şeklinde konuştu.

"Tedbir almak zorundayız ikisine de mutluluklar dilerim"

Damadın ablası Nursel Çetin, "Düğüne katılabildiğim için mutluyum, kardeşimin en özel günü. Kalabalık çevresi vardı daha çok kişi çağıracaktı ama pandemi nedeniyle bu kadar kişi geldi. Tedbir almak zorundayız ikisine de mutluluklar dilerim. İkisi de kardeşim oldu" ifadelerini kullandı.

Maskelerin hayatımızdan çıkmasını ve sevdiklerimiz ile kalabalık düğünler istiyoruz"

Nikahları kıyılan bir başka çift de davetlilerin alındığı için mutlu olduklarını kaydettiler.

Mutlu olduğunu söyleyen gelin Nurdan Çetin, "Çok mutluyuz bugünü çok bekledik. Dün televizyon karşısında dikildik. Yasaklar bitsin de bir an önce nikahımız kıyılsın diye. Buna da çok şükür. Biraz buruk oldu ama oldu bir şekilde. Bir an önce şu maskelerin hayatımızdan çıkmasını ve sevdiklerimiz ile kalabalık düğünler istiyoruz" diye konuştu.

"Düğün yapacağız buradan çıkıp düğün salonuna gideceğiz"

Düğün de yapmayı planladıklarını kaydeden damat Yasin Çorluoğlu, "Düğün yapacağız. Buradan çıkıp düğün salonuna gideceğiz ve nasıl yapacağımızı soracağız. Nikahımızda arkadaşlarım ve kız kardeşim geldi. Kurallara uyarak nikahımızı kıydık" dedi.

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı

Bahçelievler, Normalleşme, Evlilik, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı - Son Dakika


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