Nikahlar koronavirüs hassasiyeti ile kıyılıyor - Son Dakika
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Nikahlar koronavirüs hassasiyeti ile kıyılıyor

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiği bölgede, nikahlar için de farklı düzenlemelere gidildi.

Nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler maske ve eldiven ile törene katılıyor, yakınları ise salon dışında bekletiliyor.

Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

Hatıra için çektirilen fotoğraflarda da çiftlerin maske ile gülümsemesi objektiflere yansıyor.

Aile cüzdanı da dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'da Ramazan ve Nurşan Beksek çiftinin nikahı, Bağlar Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Bağlar Belediyesi Evlendirme Memuru Handan Eker Taşkent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle çok sıkı hijyen tedbirleri aldıklarını söyledi.

İlçe nüfusunun yoğun olmasından dolayı nikah müracaatlarının da fazla olduğunu ifade eden Taşkent, nikahı kıyılacak çiftlere bina girişinde dezenkfektan kullandırdıklarını, salona girişte ise eldiven ve maske taktırdıklarını aktardı.

Genç nüfusun fazla olduğu ilçede tedbir amaçlı günde iki ya da üç çiftin nikahını kıyabildiklerini, salona da sadece çiftleri ve şahitleri aldıklarını dile getiren Taşkent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların mutlu günü, aile ve arkadaşlarıyla ya da eş, dostla beraber olmak istiyorlar. En azından bir alkışlamak, gülümsemek istiyorlar ama yüzlerinde maske var. Mimiklerini bile kullanamıyor insanlar. O manada tabii ki biraz hüzünlü oluyorlar. Aile cüzdanını da kolonyalı mendille temizleyerek takdim ediyoruz. Evlilik kutsal bir kurum. Evlilik cüzdanını hijyenik olması için temizledik. Manevi olarak da hayatları mutlu, temiz, huzurlu olsun inşallah."

"Ellerimde eldiven, yüzümde maske"

Damat Ramazan Beksek de nikah için bir ay önce müracaat ettiklerini, koronavirüs salgınına karşı kalabalık bir organizasyon yapamadıklarını belirtti.

Böyle bir ortamı hiç hayal etmediklerini dile getiren Beksek, "Ellerimde eldiven, yüzümde maske. Şu an hem nikah heyecanını hem de koronavirüs korkusunu yaşıyorum." diye konuştu.

Gelin Nurşan Beksek ise bu virüs nedeniyle tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Beksek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama inşallah bugünler de geçecek ve bu bir anı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Nikah şahidi Sezen Binbir ise, "Maskeler yüzünden tebessümümüz bile belli değil. Arkadaşım adına bir anı oldu. En azından çocuklarına, torunlarına gösterebilecekleri bir anı." diye konuştu.

"Yalnız evlenecek çiftleri içeri alıyoruz"

Suriyeli çift Nede Selame ve Beşşar Selami'nin nikahları da koronavirüs tedbirleri ile kıyıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri nikah öncesi salonu dezenfekte etti.

Maske ve eldivenle salona gelen nikah memuru Ender Poyraz, gelin ve damat ile şahitlere da maske ve eldiven verdi, kolonya tuttu.

Poyraz'ın kıydığı nikahta gelin ve damat maske ve eldivenle imzalarını attı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Erol Kaplan da Suriye uyruklu çiftin nikahına şahit olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte nikahlarda ciddi oranda düşüş yaşandığına dikkati çeken Kaplan, şöyle konuştu:

"Yalnız evlenecek çiftleri içeri alıyoruz, dezenfektan ürünler kullanmalarını istiyoruz. Aynı zamanda onlara eldiven ve maske veriyoruz. Personelin de aynı önlemleri almalarını sağlıyoruz. Belediye olarak ilk günden beri koronavirüs önlemleri konusunda titizlikle çalıştık. Hem nikah kıymak için gelen çiftlerin hem de çalışanların sağlığı açısından gerekli bütün önlemleri aldık."

Kaplan, nikah kıyıldıktan sonra salonu havalandırdıklarını aktararak, nikahların belli zaman aralıkları ile kıyıldığını, bu tedbirlerle koronavirüsten hem çiftleri hem de çalışanları korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Damat Beşşar Selami de salgın nedeniyle arkadaşlarını nikaha davet edemediğini belirtti.

Düğünü de ileri bir tarihe ertelemeyi düşündüklerini aktaran Selami, "Buraya geldiğimizde maske takacağımızı, eldiven giyeceğimizi bilmiyorduk. Bu bizim için bir anı olarak kalacak. Çocuklarımıza bu maskeli halimizi gelecekte göstereceğiz. İnşallah bu hastalık kısa zamanda bitecek." diye konuştu.

"Düğünü ileri bir tarihe erteledik"

Siirt'te Ayşe Tekin ve Selami İnan çiftinin nikahı da iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi nikah öncesi salonu dezenfekte etti. Daha sonra sonra maske ve eldiven ile salona gelen nikah memuru Bayram Acar, gelin ve damat ile şahitlere de maske ve eldiven verdi, kolonya ikram etti.

Acar'ın kıydığı nikahta gelin ve damat imzalarını da eldivenli olarak attı.

Acar, nikah törenlerine çiftler ile şahitlerin dışında kimsenin alınmadığını dile getirerek, maske ve eldiven ile törenin yapıldığını aktardı.

Damat İnan ise kalabalık bir aileye mensup olmalarına rağmen koronavirüs nedeniyle yakınlarını nikaha davet edemediğini bildirdi.

İnan, "Koronavirüs nedeniyle herkes evde kalmalı. Biz de evde hijyen kurallarına uyuyoruz. Düğünü de ileri bir tarihe erteledik." diye konuştu.

Gelin İnan da ailelerini nikaha çağırmadıklarını ifade ederek, her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Evden çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan İnan,"İnşallah bu virüsü de atlatırız." dedi.

Nikahlar koronavirüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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