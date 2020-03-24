Nikahlar maskeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı - Son Dakika
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Nikahlar maskeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs (Covid-19)önlemlerini kapsamında Malatya'nın Battalgazi ilçe Belediyesi, yeni evlenecek çiftlerin nikah törenlerini sadece iki şahitle ve davetli katılımı olmadan maskeli olarak gerçekleştiriyor.

Nikahlar maskeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs (Covid-19)önlemlerini kapsamında Malatya'nın Battalgazi ilçe Belediyesi, yeni evlenecek çiftlerin nikah törenlerini sadece iki şahitle ve davetli katılımı olmadan maskeli olarak gerçekleştiriyor.


Daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüs genelgesine denk gelen Meliha Elif ve Ali çiftinin nikah merasimi, belediye nikah salonunda iki şahit eşliğinde maskeli olarak gerçekleştirildi. Nikah töreninde Battalgazi Belediyesi evlendirme memurunun, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna yüksek sesle 'evet' diye cevap veren çiftlerin bu mutlu anlarına yakınları ise salon dışında eşlik etti.


Çiftlerin mutluluklarına şahit olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.


Başkan Güder: "Vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada, "Battalgazi Belediyesi olarak korona virüsüne karşı aldığımız olağanüstü tedbirler çerçevesinde nikah işlemlerimizi sürdürüyoruz. Belediyemizin aldığı karar doğrultusunda Mart-Nisan ayları içerisinde daha önceden planlanan çiftlerin nikahlarını gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla kıyılması kararını aldık. Nikah işlemlerini daha ileri bir tarihe almak isteyen çiftlerimize gereken kolaylıkları sağlıyoruz. Ancak nikahlarını kıydırmak isteyen çiftlerimiz, aldığımız tedbirler nezaretinde nikahlarını kıyabiliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Bu önlemlerin tamamı sağlığa verdiğimiz öncelikten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu işi ne kadar ciddiye alıp önemsersek o kadar az hasarla atlatırız" dedi.


Bu süreçte akrabalarının ve sevdiklerinin yanlarında olmasını istediklerini, ancak ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı nikahlarını bu şekilde kıldırmak zorunda olduklarını ifade eden Meliha Elif ve Ali çifti, alınan tedbirleri yerinde bulduklarını kaydetti. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

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