Nikahlarda "koronavirüs" düzenlemesi
6 saat önce
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleri, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapılmaya başlandı.
Keşan Belediyesinde Tuğba Özel ve Selim Can Şen'in nikahı da tedbirler kapsamında davetliler olmadan kıyıldı.
Çiftin nikahına şahitleri dışında kimse katılmadı.
Nikahların tedbirler kapsamında bu şekilde kıyılmaya devam edileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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