Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü... - Son Dakika

Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü...
Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.
Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:09 - Kaynak: AA
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