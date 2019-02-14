Son Dakika Haberleri: Nikahları 14 Şubat Saat 14.14'te Kıyıldı

Nikahları 14 Şubat Saat 14.14'te Kıyıldı

54 dakika önce

Bursa'da bir çiftin nikahı, 14 Şubat saat 14.14'te kıyıldı.

Nikahları 14 Şubat Saat 14.14'te Kıyıldı, System.String[]
Bursa'da bir çiftin nikahı, 14 Şubat saat 14.14'te kıyıldı.

Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Günde ortalama 30 nikahın kıyıldığı Bursa'nın merkez ilçelerindeki evlendirme dairelerinde 14 Şubat için 85 çift randevu aldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Talat ve Tuğçe Başar çifti de nikah için 14 Şubat saat 14.14'ü tercih etti.

Nikahı kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç çifte mutluluklar diledi.

Dündar, nikah dairelerindeki yoğunluğa değinerek, "Çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Osmangazi, Türkiye'nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden. Geçen yıl 6 bin 189 nikah kıydık." dedi.

Talat Başar ise eşiyle iki yıldır aynı fabrikada çalıştıklarını söyledi.

İki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını dile getiren Başar, "Nikahımızın özellikle bugün sat 14.14'te kıyılmasını istedik. Şansımıza Belediye Başkanı nikahımızı kıydı. Çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dündar, nikah cüzdanını Başar çiftine verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:37 Kaynak: AA

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