Son Dakika Haberleri: Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı
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Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı

1 saat önce

Edirne'de bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.

Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı, System.String[]
Edirne'de bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.
Edirne'de yaşayan inşaat işçisi Mehmet Nuri Baran (26) ile Hüsnegül Yıldız (26) hayatlarını birleştirmeye karar verdi, nikah tarihi aldı.
Damat Mehmet Nuri Baran, trafik kazası geçirdi ve yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşan nikah günü nedeniyle aile, durumu Edirne Belediyesine bildirdi. Nikahın hastanede kıyılmasına karar verildi.
Belediyenin nikah memuru Emel Önaldı, hastane odasında çiftin nikahını, yakınları ve hastanede görevli bir doktorun da şahitliğinde kıydı.
"Söz verdiğim tarihte olsun istedim"
Mehmet Nuri Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah tarihine yakın trafik kazası geçirdiğini söyledi.
Söz verdiği tarihte nikahı kıymak için nikah töreninin hastane gerçekleştiğini ifade eden Baran, "Nikah öncesi talihsiz bir kaza geçirdim ama tarihi ertelemek istemedik. Söz verdim, sözümü tuttum. Hastanede nikahımızı kıydık. Kazada bacağım kırıldı, tedavi oluyorum. Doktoruma ve hastane yönetimine teşekkür ederiz." diye konuştu.
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:43 Kaynak: AA
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