Nikahlarını sosyal medyadan canlı yayınladılar, yakınları onlara salondaymış gibi eşlik etti - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, nikahlarını Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirdi. Gelinin kız kardeşi, başından sonuna kadar nikahı canlı olarak yayınlarken çiftin yakınları da adeta salondaymış gibi o anlara eşlik etti, görüntülü konuşarak mutluluklarına ortak oldu.

Gelin ve damat başta olmak üzere sınır sayıdaki davetli ateşleri ölçülerek içeri alındı, maske takıldı, sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'da üyesi oldukları dernek vasıtası ile tanışan İşletme Mühendisi Pınar Gürkan (36) ve Tekstil Mühendisi Mutlu Toksöz (38), bir süre sonra evlenmeye karar verdi. 24 Nisan günü İzmir Karşıyaka'da nikahlarını, 6 Haziran günü ise düğünlerini yapmayı planlayan çift, koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteledi. Nikahlarını ise, İstanbul'da şahitleri ve sadece birkaç yakın arkadaşları ile yaparak sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamaya karar verdiler. Gelinin İzmir'de yaşayan babası Behzat Gürkan (62) ve kardeşi Irmak Gürkan (34), valilikten izin alarak nikaha katıldı. Damadın Adana'da yaşayan 73 yaşındaki annesi Hülya Toksöz, Mersin'de bir hastanede doktor olan ağabeyi Umut Toksöz ve gelinin Ankara'da yaşayan annesi Feriha Yıldırım ise telefonlarının başında nikah saatinin gelmesini bekledi. O anlara tanıklık etmek için telefonlarının başında yalnızca aileleri değil, arkadaşları da vardı. Gelinin kız kardeşi, başından sonuna kadar nikahı canlı olarak yayınladı. Arkadaşları ve ailesi sosyal medya ve görüntülü konuşma uygulaması aracılığı ile çifti tebrik ederek, mutluluklarına ortak oldu.

"ONLAR SAĞLIKLI OLSUN, BİZ YİNE EVLENİRİZ"

Sağlıkları için düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Pınar Gürkan, "Benim annem Ankara'da, Mutlu'nun annesi de Adana'da yaşıyor. O yüzden sosyal ortamlardan destek olarak nikahımıza onları da dahil etmiş olacağız. Sağlıklı olsunlar, evde olsunlar, biz yine evleniriz" dedi. Mutlu Toksöz ise, "Bizler için onların sağlıklı ve var olması önemli. Biz teknolojiyi bir şekilde kullanıp dünyayı onların ayaklarına getirmeyi sağlarız. Bizim için önemli bir an evet ama bizler için onların varlığı daha önemli. 70 küsur yaşında annelerimiz, telefonlarının başında online platformda nikahımızın yayınlanmasını bekliyorlar" şeklinde konuştu.

"BURUKLUK VAR AMA TÜM TÜRKİYE İLE BERABER OLDUK"

Yakınlarının nikahlarına gelmemesi için adres bilgisi paylaşmadıklarını dile getiren Toksöz, "Biz davetiyemizde özellikle nerede olduğu ile ilgili vesaire bilgi vermek istemedik. Sadece online linkleri bıraktık. Yani sadece şahitlerimiz ve bir iki çok yakın dostumuz yanımızda. Birinci derece akrabalarımızın çok büyük bir kısmı şu an evlerinde sağlıklı kalıyorlar. Tabii ki burukluk var ama bizim için şöyle de bir durum oldu, gerçekten her burukluğun içinde bir anekdotun ortaya çıkması da çok güzel bir fırsat. Ailelerimizden uzağız derken birden tüm Türkiye ile bir arada olduk. Bu da bizim için çok güzel bir anı oldu açıkçası" ifadelerini kullandı.

ONLİNE OLARAK YAPTIKLARI KINA GECESİNİ POLİS BASMIŞTI

Gelin Pınar Gürkan kına gecesini de arkadaşları ile internet üzerinden bir araya gelerek yaptı. Polis ise o esnada yükselen sesler nedeniyle evde toplu bir organizasyon olduğunu zannetti ve zillerini çaldı. Gürkan, o anları şu sözlerle anlattı:

"Tabii her şeyimiz iptal oldu. Arkadaşlarımız uzaktaydı. Biz de İstanbul'da tek başımıza kalmıştık Mutlu ile. Öyle olunca arkadaşlarım dediler ki, "Hadi İnternet ortamından bir eğlence yapalım." Herkesin toplanabileceği bir platformda buluştuk. Orada hep beraber müzikler çaldık, herkes bulunduğu yerde oynadı. Nasıl olacağını çok da bilmiyorduk açıkçası. Birlikte olmak, zaman geçirmekti amacımız. Çok eğlenceli olmaya başladı herkes kendi evinde yiyip, içip, sohbet ederken. Sonrasında bir arkadaşım dedi ki, 'Hadi herkes mum yaksın, tam bir kına konsepti olsun.' Kına kıyafetim olmadığı için kafama da kırmızı bir bluz takmıştım. Herkes mum yakınca çok güzel bir ortam oldu. Yanımdaki arkadaşım, beraber karantinada olduğum komşum da çevremde döndü bir kına gecesi gibi. Bilgisayara baktığımda inanılmaz bir şeydi. Annelerimiz de oradaydı, onlar da oradan ağlıyordu. Derken bir anda zil çaldı. Aslında ayarlamamıştık ve konuşmanın şifresini de vermemiştik' erkekler gelmesin' diye ama şifreyi alamayan Mutlu, kapıyı çaldı. Tabii onunla da şakalaşıldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehir çok sessizdi. Cam açık olduğu için gülüşlerimiz duyulmuş herhalde, bir komşumuz da kalabalık bir şeyler yapıyoruz zannetmiş ve endişelenip polisi aramış. Polis bey de geldi kapıyı çaldı, "Şikayet var, burada bir organizasyon mu var?" dedi. Bilgisayarın içinde online bir organizasyon var dedik. O da teşekkür etti ve mutluluklar diledi bize."

6 Haziran'daki düğünlerini 5 Eylül'e erteleyen çift, o tarihte düğün yapmaları hala risk teşkil ederse sevdiklerini riske atmayacaklarını kaydetti. Böyle bir durumda ise düğünlerini de online platformda gerçekleştirecekler.

- İstanbul