Nikahsız doğan bebeğini poşete koyup sokağa bırakan annenin mazereti: Çevre baskısı - Son Dakika
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Nikahsız doğan bebeğini poşete koyup sokağa bırakan annenin mazereti: Çevre baskısı

11.05.2022 13:44

Siverek'te bebeğini sokakta doğurduktan sonra poşete koyup yine sokağa terk eden anneye ulaşıldı. Gözaltında ifade veren kadının, nikahsız hamile kaldığı ve çevre baskısından çekindiği için bebeği terk ettiği öğrenildi.

Pazartesi akşam saatlerinde Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayanlar, sokakta poşette yeni doğmuş erkek bebek buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bebeği hastaneye götürdü, annesinin bulunması için de çalışma başlatıldı.

BEBEĞİN 1 GÜNLÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siverek Devlet Hastanesi'ndeki kontrolde 1 günlük olduğu belirlenen bebek, durumu iyi olmadığı için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEVRE BASKISINDAN KORKUP TERK ETMİŞ

Polis ekipleri ise yapılan araştırmayla bebeği sokağa terk eden annesinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kadının boşandığı ve bebeği de nikahsız birliktelikle dünyaya getirip, çevre baskısından korkarak terk ettiğini söylediği öğrenildi.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emniyette sorgulaması süren kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Bebeğin ise tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Pazartesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Nikahsız doğan bebeğini poşete koyup sokağa bırakan annenin mazereti: Çevre baskısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nikahsız doğan bebeğini poşete koyup sokağa bırakan annenin mazereti: Çevre baskısı - Son Dakika
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