Son Dakika Haberleri: Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü
Son Dakika Güncel Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü - Son Dakika

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

6 saat önce

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİBolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin Neden yaptınız Amacınız öldürmek miydi sorusuna, Ben kendime sıktım, kendime diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu
ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın vedasında duygusal anlar yaşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 08:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]