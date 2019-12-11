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Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü
6 saat önce
Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİBolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)
SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin Neden yaptınız Amacınız öldürmek miydi sorusuna, Ben kendime sıktım, kendime diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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