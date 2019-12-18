Nikahta 02.02.2020 yoğunluğu - Son Dakika
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Nikahta 02.02.2020 yoğunluğu

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda binlerce nikah işlemi gerçekleştirildiğini ve 2019 yılının ilk on bir ayında 3 bin 638 nikah yapıldığını söyledi.

Nikahta 02.02.2020 yoğunluğu, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda binlerce nikah işlemi gerçekleştirildiğini ve 2019 yılının ilk on bir ayında 3 bin 638 nikah yapıldığını söyledi.


Birçok insanın hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel olması sebebi ile 02.02.2020 günü nikah işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesinde talepte bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "02 Şubat 2020 günü özellikli hale getiren ise matematiksel işlemdir. Yani 2. ayın 2. günü nikah için çok randevu almak istemekteler. Ancak önemli olan eşlerin sevdikleri ile birlikte hayırlı bir ömür sürmeleridir." dedi


Belediye olarak 2000 yılından itibaren isteyen çiftlerin nikahlarını naklen yayınladıklarını böylece şehir dışı ve yurtdışındaki yakınlarında nikaha katılmalarının sağladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Merkez Nikah Salonu'nda 02.02.2020 günü saat 20.00'de nikah işlemi yapılan çiftlerin video ve fotoğraf çekimlerinin belediyece yapılarak kendilerine hediye edileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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