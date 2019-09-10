Son Dakika Haberleri: Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

39 dakika önce

Sayıların uğuruna inanan ve evliliklerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek için 09.09.2019'u seçen 49 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu'nun yolunu tuttu.

Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu, System.String[]

Sayıların uğuruna inanan ve evliliklerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek için 09.09.2019'u seçen 49 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu'nun yolunu tuttu.


07.07.2017, 08.08.2018 tarihlerinde olduğu gibi bu yıl da özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, hatırlanması kolay olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti. Günün hareketli başladığı nikah salonunda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.


"Saygı her şeyden önemli"


Cihan Doğan ve Fadime Aktepe çiftinin nikahını kıyan Başkan Köse, "Evlilik tarihi her çift için önemli ancak bu müessesenin devamlılığı için çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı koruması her şeyden daha önemli. Saygının olduğu yerde sevgi de olur, mutluluk da olur. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız
"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]