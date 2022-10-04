NİKAHTA KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ, ŞEKER YERİNE MAMA DAĞITILDI - Son Dakika
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NİKAHTA KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ, ŞEKER YERİNE MAMA DAĞITILDI

04.10.2022 16:24

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4 ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine nikahlarında 'Miniş' isimli yavru kedi sahiplendirilirken, Ece Turan ile Kaan Eker çiftinin nikahlarında ise davetlilere şeker yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4 ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine nikahlarında 'Miniş' isimli yavru kedi sahiplendirilirken, Ece Turan ile Kaan Eker çiftinin nikahlarında ise davetlilere şeker yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Keşan Belediyesi, 4 ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla bugün nikahları kıyılan Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine 'Miniş' isimli yavru kedi sahiplendirirken, Ece Turan ile Kaan Eker çiftinin nikahlarında ise davetlilere şeker yerine kedi ve köpek maması dağıttı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftinin nikahlarını kıyarak, kendilerine 'Miniş' isimli yavru kediyi sahiplendirdi.

'BİZ BUGÜN İKİ EVET ALDIK'

Mustafa Helvacıoğlu, 'Sayın Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftimizin nikah akitleri kıymak üzere bir aradayız. Anlamlı bir günde nikah akitlerini kıyıyoruz. Bugün bir sürprizimiz de var Meryem ve Mehmet çiftimize. 4 ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bugün 'Miniş' isminde can dostumuzu hediye edeceğiz çiftimize nikahlarını kıydıktan sonra. Sevgi dolu birlikteliklerine şahit olacağız. Biz bugün iki evet aldık. Hem hayatlarını birleştirmek için evet aldık hem de 'Miniş'i sahiplendirmek için evet aldık. Keşan Belediyesi olarak onlara mutluluklar diliyoruzö dedi.

'YENİ HAYATIMIZA 3 KİŞİ BAŞLIYORUZ'

Helvacıoğlu, nikahı kıydıktan sonra hem nikah defterlerini hem de 'Miniş'i, Meryem Aydın ve Mehmet Sağlam çiftine teslim etti. Meryem Aydın, çok heyecanlı olduklarını belirterek, 'Bize sürpriz oldu ve sonuna kadar tatlı bir anı olarak kalacak. Yeni hayatımıza 3 kişi başlıyoruz biz. Yeni evlenen çiftlere veya durumu olan insanlarda bir cana el uzatabilirlerse ne mutlu farklı bir heyecan veriyor insanaö diye konuştu. Mehmet Sağlam ise 'Miniş bizim için sadece bir kedi değil aynı zamanda bir hayat arkadaşımız olacak. Hayatımızı beraber sürdüreceğiz. Nikah şekeri dağıtmak yerine mama dağıtmakta umarım örnek olur. Hem mama dağıtıp, hem de sokak hayvanlarını doyurabilirlerö ifadelerini kullandı.

NİKAH ŞEKERİ YERİNE MAMA DAĞITILDI

Ece Turan ile Kaan Eker'in nikahlarında ise davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı. Ece Turan ve Kaan Eker çifti, 4 ekim Hayvanları Koruma Günü'nde duyarlı davranışından dolayı Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na teşekkür etti.(DHA)

YORUMLAR
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Büyü bozmak için kedilerin bacaklarını kestiler Büyü bozmak için kedilerin bacaklarını kestiler AA objektifinden, can dostlarını sevgiyle iyileştirenlerin hikayesi (2) AA objektifinden, can dostlarını sevgiyle iyileştirenlerin hikayesi (2)
Kaynak: DHA

Meryem Aydın, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİKAHTA KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ, ŞEKER YERİNE MAMA DAĞITILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: NİKAHTA KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ, ŞEKER YERİNE MAMA DAĞITILDI - Son Dakika
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