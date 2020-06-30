Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek - Son Dakika

Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek polisi arayıp kurtulan genç kızı, ailesi evlendirmekten vazgeçti.

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek polisi arayıp kurtulan genç kızı, ailesi evlendirmekten vazgeçti.

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Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (19) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. İddiaya göre, Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak, "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Polis, koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Daha sonra ifadesi alınmak üzere anne de polis merkezine götürüldü.

Polis merkezine götürülen genç kızın alınan ilk ifadesinde, annesinin kendisini söz verdiği bir ailenin oğlu ile 6 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra da düğün yapacağını, bugün de nikah kıymak için salona getirdiğini belirterek, "Benim askerde sevdiğim var 3 ay sonra askerden gelecek. Ben annemin istediği erkekle evlenmek istemediğim için polisi bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse ben sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Genç kızın ayrıca ailesinden evlenmesi için ısrar etmeleri durumunda onlardan şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından aile genç kızı evlendirmekten vazgeçti. Genç kız da ailesini şikayet etmek ve sığınma evine gitmekten vazgeçti. Genç kız ailesiyle birlikte ifadeleri alındıktan sonra evine gitti.

(İHA)

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:42 Kaynak: İHA

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