Nikaragua, Amerikan Devletleri Örgütünden çekilme kararını iletti - Son Dakika

Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım'da kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çekilme kararını örgüte bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yolladı.

Moncada, "Nikaragua'nın bu örgütten kesin olarak çekilmesini ve istifasını başlatan 143. madde uyarınca OAS Sözleşmesini feshetme konusundaki kararımızı size bir mektupla resmi olarak bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Küba Dışişleri Bakanı Bruna Rodriguez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nikaragua'nın OAS'den çekilme kararını destekleyerek, "Bu örgütün genel sekreteri, ABD ile gizli anlaşma içinde Nikaragua halkını ilgilendiren kararlara müdahalede bulunuyor. Bu onurlu ve sağlam çekilme kararını destekliyoruz." dedi.

OAS seçimleri gayrimeşru ilan etmişti

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırmıştı.

OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın kazandığı seçimi "gayrimeşru" ilan eden metni onaylamıştı.

Seçimi Ortega kazandı

Nikaragua'da kesin olmayan seçim sonuçlara göre, Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74,99'unu aldı.

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin güvenilir olmayacağı savunulmuştu.