Nikaragua'da, ABD'nin yaptırım kararı aldığı petrol dağıtım şirketi kamulaştırıldı - Son Dakika
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Nikaragua'da, ABD'nin yaptırım kararı aldığı petrol dağıtım şirketi kamulaştırıldı

6 saat önce

Nikaragua'da petrol dağıtım şirketi "Distribuidor Nicaraguense de Petroleo"nun (DNP), ABD'nin yaptırım kararının ardından kamulaştırılması kararı alındı.

Nikaragua'da, ABD'nin yaptırım kararı aldığı petrol dağıtım şirketi kamulaştırıldı, System.String[]

Nikaragua'da petrol dağıtım şirketi "Distribuidor Nicaraguense de Petroleo"nun (DNP), ABD'nin yaptırım kararının ardından kamulaştırılması kararı alındı.

Nikaragua Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın ailesi tarafından şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım kararı almasından iki gün sonra DNP'nin kamulaştırılması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

ABD tarafından, "şirketin devlet kurumları ile yaptığı rekabetçi olmayan sözleşmeler yoluyla Ortega'nın ailesine haksız menfaat sağladığı" iddia edilirken, yasada şirketin varlıklarının kontrolünün "bir yurttaş güvenliği ve ulusal çıkar meselesi haline geldiği" vurgulandı.

Yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, DNP'nin sahip olduğu tüm yakıt ve petrol ürünleri envanterleri, devlet kontrolüne geçti ve bundan böyle hükümetin belirlediği şirketler tarafından yönetilecek.

Hükümet yasayla, "yakıt ve petrol türevi ürünlerin güvenilir, sürekli, verimli, emniyetli, yeterli ve kesintisiz tedarikinin garanti altına alınmak istendiğini" belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklama ve yolsuzluk iddialarına adı karıştığı gerekçesiyle Devlet Başkanı'nın oğlu Rafael Antonio Ortega Murillo ile DNP ve Rafael Antonio'nun kontrolündeki diğer iki şirketi yaptırım listesine almıştı.

ABD yaptırımları, DNP'nin, ABD'deki petrol şirketleri ve bankalarla işlem yapmasını yasaklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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