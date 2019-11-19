Son Dakika Haberleri: Nikaragua'da açlık grevindekilere yardım eden aktivistlere 5 yıl hapsi istemi
Son Dakika Güncel Nikaragua'da açlık grevindekilere yardım eden aktivistlere 5 yıl hapsi istemi - Son Dakika

Nikaragua'da açlık grevindekilere yardım eden aktivistlere 5 yıl hapsi istemi

6 saat önce

Nikaragua'da, siyasi mahkum olduğunu iddia ettikleri yakınları için açlık grevi yapan kadınlara su vermeye çalışırken gözaltına alınan 16 aktivistin 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı bildirildi.

Nikaragua'da açlık grevindekilere yardım eden aktivistlere 5 yıl hapsi istemi, System.String[]

Nikaragua'da, siyasi mahkum olduğunu iddia ettikleri yakınları için açlık grevi yapan kadınlara su vermeye çalışırken gözaltına alınan 16 aktivistin 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, Nikaragua polisi, savcılığa sunduğu raporda, söz konusu 16 kişiye yönelik operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve molotofkokteyli ele geçirildiğini ve bu kişilerin kamu binalarına yönelik olası terör eylemi hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Hapisteki siyasi mahkumların anne, eş ve kardeşlerinden oluşan kadınların, ailelerinin serbest bırakılması için bir süredir açlık grevi yaptığı belirtiliyor.

Muhalefetteki Civic Alliance partisinin lideri Juan Sebastian Chamorro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin "suç icat edip delil yerleştirdiğini" söyleyerek gözaltı ve kovuşturmaları kınadı.

Amerikan Devletleri Örgütü de yargı süreçlerinden kaygı duyduğunu açıkladı.

Muhalefet liderlerinin 138'den fazla protestocunun siyasi nedenlerden ötürü parmaklıklar arkasında olduğu iddiasına karşın yetkililer bu yılın başlarında yaklaşık 700 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

ABD İnsan Hakları Komisyonuna göre, en az 328 kişi güvenlik güçleri ve hükümet yanlısı milislerin şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Olaylarda yaklaşık 2 bin kişi yaralandı ve on binlerce kişi de ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Nisan 2018'de Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı otoriterlikle suçlayarak sokaklara çıkan göstericiler, Ortega'nın erken seçimlere izin vermesi ve görevden ayrılmasını talep ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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