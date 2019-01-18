Nikaragua'da Çete Şiddeti
37 dakika önce
Nikaragua'da 4 polisin, ülkenin güneyindeki Kosta Rika sınırı yakınlarında bir suç çetesinin üyeleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Nikaragua
'da 4 polisin, ülkenin güneyindeki Kosta Rika sınırı yakınlarında bir suç çetesinin üyeleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Nikaragua Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Rio San Juan
bölgesinde bir olaya müdahale eden 4 polis memurunun, uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan Kosta Rika merkezli bir çeteye mensup silahlı kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz
konusu suç eylemlerini kınıyor ve öldürülen polis kardeşlerimizin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Öldürülen 4 polis memurundan birinin kadın olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bir polisin de kayıp olduğunu kaydetti.
Faillerin yakalanması için emniyet güçlerinin bölgeye sevk edildiğini bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: AA
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti
Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu