Son Dakika Haberleri: Nikaragua'da Çete Şiddeti

Nikaragua'da Çete Şiddeti

37 dakika önce

Nikaragua'da 4 polisin, ülkenin güneyindeki Kosta Rika sınırı yakınlarında bir suç çetesinin üyeleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

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Nikaragua'da 4 polisin, ülkenin güneyindeki Kosta Rika sınırı yakınlarında bir suç çetesinin üyeleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Nikaragua Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Rio San Juan bölgesinde bir olaya müdahale eden 4 polis memurunun, uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan Kosta Rika merkezli bir çeteye mensup silahlı kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu suç eylemlerini kınıyor ve öldürülen polis kardeşlerimizin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öldürülen 4 polis memurundan birinin kadın olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, bir polisin de kayıp olduğunu kaydetti.

Faillerin yakalanması için emniyet güçlerinin bölgeye sevk edildiğini bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Nikaragua, Güncel
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