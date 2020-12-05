Nikaragua'da çöken altın madeninde en az 10 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

Nikaragua'nın güneyinde altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 10 kişinin mahsur kaldığı bildirildi.
Ülkenin Kosta Rika sınırı yakınlarındaki kaçak altın madeninde dün çökme meydana geldi.
Yetkililer, en az 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin gönderilerek kurtarma çalışmalara başlandığını açıkladı.
Murillo, madenden çıkmayı başaran yaralı bir madencinin ihbarda bulunduğunu kaydetti.
Devlet Başkanı Daniel Ortega ise olaya ilişkin "Büyük trajediler yaşamamayı umuyoruz." dedi.
- Kaynak: AA
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