Nikaragua'da çöken altın madeninde mahsur kalan işçilerden 2'sinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

??????? Nikaragua'nın güneyindeki kaçak altın madeninde cuma günü meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan en az 10 işçiden ikisinin cesedi bulundu.

Rio San Juan Bölgesi Belediye Başkanı Johnny Gutierrez, kurtarma ekiplerinin altın madenindeki çalışmaları sonucu 20 ve 28 yaşlarındaki iki işçinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Gutierrez, göçük altındaki işçilerin bulunması için itfaiye ekipleri, polisler ve bölge halkının da katıldığı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.