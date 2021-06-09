Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan iki muhalif daha gözaltına alındı - Son Dakika

Nikaragua'da kasım ayında düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmaları muhtemel Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, kasımda devlet başkanlığı seçimi yapılması planlanan Nikaragua'da son bir haftada, mevcut Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın karşısında aday olabilecek 4 muhalif gözaltına alındı.

Başkent Managua'daki savcılığa dün çağrılarak ifadesi alınan 44 yaşındaki Maradiaga, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçimleri için adaylığını sürdüreceğini ifade etti.

Maradiaga'nın seçim kampanyasını yürüten ekibin basına yaptığı açıklamaya göre, polisler, araçlarına binip savcılıktan uzaklaşan Maradiaga ve avukatının yolunu kesti.

Kampanya ekibi, gözaltına alınan Maradiaga'nın, polis şiddetine maruz kaldığını ve şu an nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

Ev hapsindeki muhalifin kuzeni de gözaltında

Gözaltına 3 Haziran'da alınan ve ev hapsinde tutulan muhaliflerden Cristiana Chamorro'nun kuzeni Juan Sebastian Chamorro da Managua'daki evinin önünde gözaltına alındı.

Polis yetkililerinden yapılan iki açıklamada, Maradiaga ve Chamorro'nun bağımsızlığa ve özerkliğe zarar veren faaliyetlerde bulundukları, iç işlerde dış güçleri teşvik ettikleri, askeri müdahale istedikleri için gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamalarda, ikilinin terörist ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini yürütmek için dış güçlerden para aldıkları ifade edildi.

Muhalifler bir bir gözaltına alınıyor

Muhalif isimlerden Cristiana Chamorro da "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı.

Ülkede 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek devlet başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı olan Cristiana Chamorro daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Başkanlık seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Nikaragua'nın 2007-2009 yıllarında Washington Büyükelçisi olan Sequeira'nın davasına bakan yargıç, Managua Başsavcılığının talebi üzerine sanığın gözaltı süresini dün 90 güne çıkarmıştı.

Nikaragua Ceza Kanunu'nda Aralık 2020'de yapılan değişiklikle gözaltı süresi 48 saatten 90 güne çıkarılmıştı.

ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce bir korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Nikaragua'da başkanlık seçimlerinin 7 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Ülkenin şu anki devlet başkanı 75 yaşındaki Ortega'nın seçimlerde 4. dönem için yarışması bekleniyor.