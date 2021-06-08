Nikaragua'da devlet başkanlığına aday olmaya hazırlanan Cruz'un gözaltı süresi 90 güne çıkarıldı - Son Dakika

Nikaragua'da mahkeme, başkanlık seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan ve "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınan Arturo Cruz Sequeira'nın 90 gün boyunca gözaltında tutulmasına karar verdi.

Nikaragua'nın Washington Büyükelçisi olarak 2007-2009 yıllarında görev yapan Cruz'a muhalefetin 7 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde potansiyel adayı gözüyle bakılıyor.

"İhanet yasası" kapsamında gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Cruz'un davasına bakan yargıç, Managua Başsavcılığının talebi üzerine sanığın gözaltı süresini 90 güne çıkardı.

Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran Cumartesi günü ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Nikaragua Ceza Kanunu'nda 2020 yılının Aralık ayında değişiklik yapılmış ve gözaltı süresi 48 saatten 90 güne çıkarılmıştı.

Kasımda yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakibi olmaya hazırlanan muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı.

ABD söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce bir korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.