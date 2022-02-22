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Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisine 13 yıl hapis cezası - Son Dakika

Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisine 13 yıl hapis cezası

22.02.2022 10:53
Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisine 13 yıl hapis cezası

Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisi "ulusal bütünlüğe karşı komplo kurma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisi "ulusal bütünlüğe karşı komplo kurma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sivil toplum kuruluşu Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, 1979'daki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti döneminde dışişleri bakan yardımcısı olan 69 yaşındaki Victor Hugo Tinoco'ya, ulusal bütünlüğe karşı komplo suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Tinoco'nun geçen yıl tutuklanan muhalefet liderlerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, yaşları ileri olan bazı muhalif isimlere ev hapsi verildiği aktarıldı.

7 Kasım 2021'deki seçimler öncesinde tutuklanan 46 kişinin yargılanmasına, ay başında başlanmıştı.

Savcılar, 39 muhalif tutuklu ve ev hapsinde olan 7 sanığın "anayasayı ihlal etmek"ten ve diğer bazı suçlardan yargılanacaklarını açıklamıştı.

Seçim

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) son yapılan açıklamada, Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimi "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD seçimin "hileli" ve güvenilir olmadığı" açıklamaları yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim 2021'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçim öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

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Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Nikaragua, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nikaragua'da eski üst düzey Sandinista yetkilisine 13 yıl hapis cezası - Son Dakika


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