Son Dakika Haberleri: Nikaragua'da Gazeteler Sansürü Protesto Etmek İçin Birinci Sayfaları Boş Çıktı

Nikaragua'da Gazeteler Sansürü Protesto Etmek İçin Birinci Sayfaları Boş Çıktı

41 dakika önce

Nikaragua'da gazeteler, Devlet Başkanı Daniel Ortega rejiminin uyguladığı sansürü protesto etmek için bugün birinci sayfaları boş olarak çıktı.

Nikaragua'da Gazeteler Sansürü Protesto Etmek İçin Birinci Sayfaları Boş Çıktı, System.String[]
Nikaragua'da gazeteler, Devlet Başkanı Daniel Ortega rejiminin uyguladığı sansürü protesto etmek için bugün birinci sayfaları boş olarak çıktı.

Ülkenin en büyük gazetesi La Prensa ve diğer bazı gazeteler, hükümetin 10 Eylül 2018'den itibaren gazetelerin basılması için gerekli hammaddeye ulaşımı engellediği iddiasıyla yayınladığı bildiride "İfade özgürlüğü, diktatörlüğün kuşatması altında" ifadesine yer verdi.

Ülkede gazetelerin birinci ve ikinci sayfası boş bırakılarak haberler üçüncü sayfadan başladı. Ülkenin en köklü gazetesi olan La Pensa 93 yıllık tarihinde ilk defa birinci sayfada "Hiç bilgisiz yaşamayı hayal ettiniz mi?" sorusuyla çıktı.

Nikaragua basını, Gümrük Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10 Eylül 2018'den bu yana gazetelerin basımı için gerekli ham maddeye ulaşımı engellendiğini iddia etti.

La Prensa, basım için gerekli hammaddeye ulaşımın engellenmesi sebebiyle önce önlem olarak sayfa sayısının 16 ila 12 arasında azaltıldığını duyurmuştu. Gazetenin başyazısında "Ortega'nın baskısı böyle devam ederse, televizyon ekranları siyah, radyolar sessiz yayın yapacak, gazeteler de boş sayfalardan ibaret olarak çıkacak" ifadeleri yer aldı. - MANAGUA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Eylül, Nikaragua, Güncel
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