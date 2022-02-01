Nikaragua'da hapsedilen siyasi isimlerin yargılanmasına başlanacak - Son Dakika

Nikaragua'da savcılar, 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesinde tutuklanan 46 kişinin yargılanmasına bugün başlamayı planladıklarını duyurdu.

Savcılar, 39 muhalif tutuklu ve ev hapsinde olan 7 sanığın "anayasayı ihlal etmek" ve "kara para, mal ve varlık aklama suçlarını işlemek için yabancı fon sağlayarak ulusal bütünlüğü baltalamaktan" yargılanacaklarını belirtti.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezine başkanlık eden avukat Vilma Nunez, duruşmaların "gösteri" olacağını ve sonuçların çoktan belli olduğunu savundu.

Nunez, tutuklamaların başladığı Mayıs 2021'den bu yana başkentin El Chipote Hapishanesi'nde bulunan 39 muhalif tutuklu hakkındaki davaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu masum insanların önceden belirlenmiş mahkumiyetleri olacak gibi görünüyor. Kimsenin kafası karışmamalı. Bunlar duruşma değil. Bunlar rejimin mahkumiyet kararı vermek ve halkı sindirmeye devam etmek için kullandığı baskıcı saçmalıklar."

Tutukluların akrabaları, mahkumların tecrit, sürekli sorgulama ve yetersiz gıdaya maruz kaldıktan sonra aylarca gözaltında tutulduğunu söyledi.

İlk yargılanacakların, aktivist Yader Parajon ve Jaser Vado, ardından muhalefet liderleri Ana Margarita Vijil ve eski bir isyancı komutan olan Dora Maria Tellez olacağı tahmin ediliyor.

Seçim

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) son yapılan açıklamada, Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Daniel Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.