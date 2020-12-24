Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu - Son Dakika

Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu

24.12.2020 10:45
Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu, System.String[]

Nikaragua'da hükümet, 2018'deki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle kapattığı iki medya kuruluşu ile üç sivil toplum örgütünün ofislerine el koydu.

Nikaragua'da hükümet, 2018'deki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle kapattığı iki medya kuruluşu ile üç sivil toplum örgütünün ofislerine el koydu.

Televizyon kanalı 100% Noticias, Confidencial dergisi, Popol Na Vakfı, Sağlık Bilgi ve Danışma Hizmetleri Merkezi ile Nikaragua İnsan Hakları Merkezi ofislerinin kapısına "Sağlık Bakanlığına aittir." yazıları asıldı.

Confidencial dergisinin ofislerinin bulunduğu binanın sahibi olan gazeteci Carlos Fernando Chamorro, hükümetin binayı müsadere etmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek "İki yıldır tam bir hukuksuzluk içinde yaşıyoruz. Bugün (Devlet Başkanı Daniel) Ortega, Nikaragua'da hukuk olmadığını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

100% Noticias kanalının yayın yönetmeni Miguael Mora da Twitter'da paylaştığı mesajda, "Bu düpedüz soygun. Ortada müsadere kararı yok, kanalımızın mülkleriyle ilgili hiçbir yasal süreç söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Honduras'ta 4'üncü gazeteci cinayeti

Bu arada, bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da bir gazetecinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Amerikalar Arası Basın Birliği, ülkede yayın yapan Radio Bambi'nin imtiyaz sahibi ve "Correo Informativo" adlı programın yapımcısı gazeteci Pedro Arcangel Canelas'ın, hafta sonunda Olancho şehri kırsalında motosikletli ve silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu belirtti.

Birlik, Honduras hükümetinden cinayeti aydınlatmasını istedi.

Canelas, bu yıl Honduras'ta öldürülen 4'üncü gazeteci oldu. Muhabir German Vallecillo Jr. ve kameraman Jorge Posas temmuzda, gazeteci Luis Alonso Almendares ise eylülde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Amerikalar Arası Basın Birliği verilerine göre, 2020'de Meksika ile Orta ve Güney Amerika ülkelerinde 23 gazeteci cinayeti işlendi. Meksika'da 11, Honduras'ta 4, Venezuela ve Guatemala'da ikişer, Barbados, Brezilya, Kolombiya ve Paraguay'da birer gazeteci yaşamını yitirdi.

Nikaragua, Honduras, Hükümet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım 3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum         
10:35
Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor         
10:11
Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi         
09:42
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Kimse amacını anlamadı! İstanbul'un göbeğindeki garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor Kimse amacını anlamadı! İstanbul'un göbeğindeki garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli         
08:52
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler         
19:41
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 11:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei