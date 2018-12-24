Son Dakika Haberleri: Nikaragua'da Hükümet Polise 15 Bin Otomatik Tüfek Dağıttı

Nikaragua'da Hükümet Polise 15 Bin Otomatik Tüfek Dağıttı

20 dakika önce

MANAGUA (İHA) – Nisan ayından beri protestoların devam ettiği Nikaragua'da hükümet, polise 15 bin otomatik tüfek dağıttı.

Nikaragua'da Hükümet Polise 15 Bin Otomatik Tüfek Dağıttı, System.String[]
MANAGUA (İHA) – Nisan ayından beri protestoların devam ettiği Nikaragua'da hükümet, polise 15 bin otomatik tüfek dağıttı.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya ve reformlarına karşı yapılan eylemler devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 400 göstericinin hayatını kaybettiği Nikaragua'da, halka ve sivil toplum örgütlerine yapılan baskı devam ediyor. Devlet Başkanı Ortega, polise 15 bin otomatik tüfeğin dağıtıldığını açıkladı. Ortega, verdiği kararla ülke güvenliğinin güvence altına aldığını garanti etti.

"Noel kutlamaları için"

Hükümetten yapılan açıklamada ise tüfeklerin Noel kutlamaları sırasında meydana gelebilecek suçların önlenmesi için 153 bölgede görev yapan polislere dağıtıldığı bildirildi. Ortega polise tüfeklerin "Plan Belén" operasyonu kapsamında verildiğini açıkladı. Muhalefet ise bu sayede hükümetin protestoların önüne geçmek için halkı baskı altına alacak bir operasyonun başlatıldığını iddia etti.

Yerli yabancı STK'lar yasadışı ilan ediliyor

Nikaragua'dan 18 Nisan'dan bu yana yaşanan eylemlerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 350'den fazla tutuklu bulunuyor. Sosyal güvenlik politikası, yolsuzluk ve artan fakirlik üzerine yapılan eylemler, Eylül ayında "yasa dışı" ilan edilince ülke genelinde şiddet arttı. Uluslararası baskı artınca Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edilmiş ancak kısa süre sonra gösterilere destek verdikleri iddiasıyla birçok örgütün yasal statüsü kaldırıldı. - MANAGUA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:37 Kaynak: İHA

Hükümet, Nikaragua, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Teklif Aldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 23:57:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nikaragua'da Hükümet Polise 15 Bin Otomatik Tüfek Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]