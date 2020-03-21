Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

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Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü
20 dakika önce
BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan gelen bir kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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