Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
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Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü

20 dakika önce

BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Nikaragua'da ikinci koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

BUENOS Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan gelen bir kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı.

Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.

Orta Amerika, Kolombiya, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:38 Kaynak: AA

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