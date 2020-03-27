Son Dakika › Güncel › Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.
Öte yandan bu kişinin ülkeye 16 Mart'ta Kolombiya'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Nüfusu 6 milyonu aşan Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da ilk Kovid-19 vakası, ülkeye Panama'dan gelen 40 yaşındaki bir erkekte 18 Mart'ta görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:14 Kaynak: AA
Son Dakika Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Kesik kol cinayetinde veteriner hekim suçunu itiraf etti Manisa'da bulunan insan uzuvlarıyla ilgili tutuklanan kişi suçunu itiraf etti KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi