Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı - Son Dakika

Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı

19.01.2021 11:19
Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı, System.String[]

Nikaragua Kongresi, müebbet hapis cezasını yürürlüğe koyan anayasa değişikliğini kabul etti.

Nikaragua Kongresi, müebbet hapis cezasını yürürlüğe koyan anayasa değişikliğini kabul etti.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın iktidardaki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FSLN) çoğunlukta olduğu Kongre'de yapılan oylamada, anayasa değişikliği kabul edildi.

Değişiklik kapsamında, müebbet hapis cezası yasallaştı.

Sandinistalı milletvekilleri ömür boyu hapis cezasının tecavüzcüler ve katillere karşı caydırıcı bir önlem olacağını savundu.

Diğer yandan, Kongredeki muhalefet milletvekilleri söz konusu değişikliğe ret veya çekimser oy verdi.

Muhalefetteki milletvekilleri, bu uygulamanın da Ortega'nın partisi tarafından kabul edilen diğer önlemler gibi siyasi muhaliflere karşı kullanılabileceğine dikkati çekti.

Anayasalcı Liberal Parti (PLC) Milletvekili Miguel Rosales, konuyla ilgili, "Bağımsız bir yargı sistemi olmadığı zaman, bu tarz mahkumiyetlerin uygulanması herhangi bir Nikaragua vatandaşını cezalandırmak için siyasi bir hamle olarak yorumlanabilir." dedi.

Ülkede, müebbet hapis cezasının yasallaşması için 3 milyon imza toplanmıştı.

FSLN, Aralık 2020'de muhaliflerin 2021 devlet başkanlığı seçimlerine girmesine engel olacak yasayı geçirmişti.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Anastasio Somoza Debayle'nin diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti. 1990'a kadar ülkeyi yöneten Ortega, 2007'ye kadar girdiği üç devlet başkanlığı seçimini kaybetmişti.

2007 ve 2011'de tekrar devlet başkanlığına seçilen Ortega, üst üste üçüncü kez ülke lideri olmasının önünü açan değişiklikleri yaparak 2016'da tekrar devlet başkanı olmuştu.

Muhalefet, Nikaragua, Anayasa, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı - Son Dakika


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