Nikaragua'da muhalefet liderlerinin yargılanmaları sürüyor - Son Dakika

Nikaragua'da, eski cumhurbaşkanı adayı Cristiana Chamorro ve erkek kardeşlerinden birinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha yargılanmasına başlandı.

Chamorro, kardeşi Pedro Joaquin Chamorro ile Violeta Barrios de Chamorro Vakfı'ndan eski üç çalışan, kara para aklama ve diğer suçlardan yargılanıyor.

El Chipote hapishanesinde gerçekleştirilen duruşmalara, yalnızca sanıkların avukatlarının katılmasına izin verildi.

Sivil toplum kuruluşu Nikaragua İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, davaların "hak ve hukuk ihlalleriyle dolu" ve bu nedenle "hükümsüz" olduğu belirtildi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi Başkanı Vilma Nunez, "Suçlamalara bakınca, ortada işlenmemiş suçlar var. Bu anlamda hükümet bu saçma suçlamaları asla kanıtlayamaz." ifadesini kullandı.

Violeta Barrios de Chamorro Vakfı, basın ve ifade özgürlüğünü savunmak için gazetecilere para sağlıyordu.

Nikaragua'da seçim süreci

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'na göre, Nikaragua'da 2018'de Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Nikaragua'da 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı.

Seçimleri ülkeyi 14 yıldan bu yana yöneten Ortega kazanmış, Ortega 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD yönetimi, Nikaragua seçimlerinin "hileli, demokrasiye aykırı olduğu ve güvenilir olmadığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Seçim öncesi tutuklanan ya da ev hapsine alınan 46 kişinin "anayasayı ihlal" ve diğer bazı suçlardan yargılanmalarına geçen ay başlanmıştı.