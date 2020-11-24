Nikaragua'da otobüs devrildi: 17 ölü - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın kuzeydoğusunda bir yolcu otobüsünün dağ geçidinde devrilmesi nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, yolcu otobüsünün, başkent Managua'nın 260 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ocote Tuma bölgesindeki dağ geçidinde seyrederken yoldan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yoldan çıkan otobüsün daha sonra devrilip ters döndüğü kaydedildi.

Otobüsteki biri kız çocuğu en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Waslala kenti Belediye Başkanı German Vargas, kazanın, otobüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Eski bir ordu aracıyken ülkeye getirilerek yolcu taşımacılığı için kullanılmaya başlanan otobüste, 50'den fazla yolcu olduğu sanılıyor.

Ocote Tuma bölgesi, yakın zamanda ülkeyi etkisi altına alan Iota ve Eta kasırgalarından zarar görmüştü.

Eta ve Iota'nın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülkede en az 20 kişinin hayatını kaybetmişti.