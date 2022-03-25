Nikaragua'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Temsilcisi sınır dışı edildi - Son Dakika

MEXICO Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Temsilcisi'nin görevine son verildiği bildirildi.

Yerel Kızılhaç Sözcüsü Maria Cristina Rivera, ICRC Temsilcisi Thomas Ess'in sınır dışı edilmesine ilişkin Ortega hükümetinden bir mektup aldığını aktardı.

Söz konusu kararın nedeninin henüz net olmadığını belirten Rivera, hiçbir devlet kurumunun sınır dışı etmeyi onaylamayacağını kaydetti.

ICR'nin, Nikaragua'da insani yardım çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

Siyasi Mahkumların Yakınları Derneğinden yapılan açıklamada da ICRC Temsilcisi'nin sınır dışı edilme kararı, "yeni insan hakları ihlali" şeklinde nitelendirildi.

2018'de, hükümete karşı düzenlenen protestoların ardından ICRC çalışanı, hapse atılan göstericileri ziyaret etmişti.

Nikaragua'da seçim süreci

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu gözaltına alınmıştı.

Nikaragua'da 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı.

Seçimleri ülkeyi 14 yıldan bu yana yöneten Ortega kazanmış ve 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD yönetimi, Nikaragua seçimlerinin "hileli, demokrasiye aykırı olduğu ve güvenilir olmadığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Seçim öncesi tutuklanan ya da ev hapsine alınan 46 kişinin "anayasayı ihlal" ve diğer bazı suçlardan yargılanmalarına geçen ay başlanmıştı.