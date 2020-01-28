Nikaragua'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 milyon dolar ele geçirildi - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 1 milyon doların üzerinde nakit ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Polis Komiseri Victoriano Ruiz, başkent Managua'da yaptığı açıklamada, operasyonun cumartesi günü Honduras sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Ocotal şehrinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ülkede bugüne kadarki en büyük nakit paranın ele geçirildiği baskını düzenlediklerini vurgulayan Ruiz, 1 milyon 40 bin doların, şüphelilerin seyahat ettiği aracın kapılarına gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi.

Ruiz, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Nikaragua ve diğer Orta Amerika ülkelerinin, Güney Amerika'dan ABD ve Avrupa gibi tüketim pazarlarına uyuşturucu ticaretinin geçiş ülkeleri olduğu belirtiliyor.