Nikaragua'da yerel topluluğa saldırı - Son Dakika
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Nikaragua'da yerel topluluğa saldırı

6 saat önce

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da yaklaşık 80 silahlı kişinin, ülkenin Karayip kıyılarındaki yerel bir topluluğa saldırdığı ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Nikaragua'da yerel topluluğa saldırı, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da yaklaşık 80 silahlı kişinin, ülkenin Karayip kıyılarındaki yerel bir topluluğa saldırdığı ve hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Emniyet yetkilileri, ülkenin kuzeyinde Bosawas Biyosfer Rezervi'nde yaşayan Mayangna topluluğuna yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yerel liderler 6 kişinin öldüğünü ve en az 10 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yerliler, saldırganların evlerini yaktığını ifade ederek, ormanları mera ve tarlalara dönüştürmek isteyen bölgedeki çiftçiler olduğunu savundu.

Durumun ciddiyetine vurgu yapan yerliler, hükümetten yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orta Amerika, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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