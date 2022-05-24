Nikaragua'da yerlilerle yerleşimciler arasındaki çatışmada 4 kişi öldü - Son Dakika
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Nikaragua'da yerlilerle yerleşimciler arasındaki çatışmada 4 kişi öldü

24.05.2022 10:10
Nikaragua'da yerlilerle yerleşimciler arasındaki çatışmada 4 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Karayip kıyıları yakınlarında yerlilerle yerleşimciler arasında çıkan arazi çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Karayip kıyıları yakınlarında yerlilerle yerleşimciler arasında çıkan arazi çatışmasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Çevreci grup Del Rio Vakfı Başkanı Amaru Ruiz, yaptığı açıklamada, Twi Waupasa bölgesinde Miskito topluluğu olan Sukatpin'de yerli lider Transito Melgara ve oğlu Terlin Melgara'nın yerleşimcilerle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çatışmayı başlatan yerleşimcilerden 2 kişinin de öldüğünü ifade eden Ruiz, 2015'ten bu yana en az 3 bin yerlinin Nikaragua'daki topraklarından yerleşimciler tarafından zorla çıkarıldığını belirtti.

Mayangna yerli topluluğunun lideri Salomon Lopez Smith, martta bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

Bosawas bölgesinde geçen yıl düzenlenen saldırılarda, çok sayıda Miskito ve Mayangna yerlisi yaşamını yitirmişti.

Aktivistler, yerli halkın yaşadığı bölgelerde sorunları çözmek için yeterince çaba gösterilmediğini ifade ediyor.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Nikaragua, Rio, Güncel, Son Dakika

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