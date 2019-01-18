Nikaragua'da Yüksek Mahkeme İkinci Bir Hakim İstifası ile Sarsıldı
1 saat önce
Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da Yüksek Mahkemenin bir başka hakimi daha hükümeti krize sürükleyecek şekilde istifa etti.
Orta Amerika
ülkelerinden Nikaragua
'da Yüksek Mahkemenin bir başka hakimi daha hükümeti krize sürükleyecek şekilde istifa etti.
Rejime bağlılığı ile bilenen Carlos Aguerri istifasını Parlamento
'ya sundu. Muhalif sağcı Anayasal Liberal Partisi (PLC) lideri Jimmy Bandn ise, Aguerri'nin istifasının tarihini ve nedenlerini bilmediklerini açıkladı.
Hakim Aguerri, 2014 yılında Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın önderliğindeki Sandinista Partisi'nin (FSLN) çoğunluk oyuyla 12 yıl süreyle görev yapmak üzere Parlamento tarafından Yüksek Adalet Divanına seçilmişti. Aguerri, 8 Ocak'ta beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya yakın ve aynı zamanda kıdemli bir Sandinista yandaşı olan hakim Rafael Sols'den sonra görevi bırakan ikinci üst düzey hakim oldu. - MANAGUA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:22 Kaynak: İHA
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