Son Dakika Haberleri: Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

1 saat önce

Nikaragua'da yargıç, Devlet Başkanı Daniel Ortega karşıtı gösterilere katılan çiftçileri temsil eden üç kişiye 159 ila 216 yıl hapis cezası verdi.

Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolar, System.String[]
Nikaragua'da yargıç, Devlet Başkanı Daniel Ortega karşıtı gösterilere katılan çiftçileri temsil eden üç kişiye 159 ila 216 yıl hapis cezası verdi.

Medardo Mairena'nın avukatı Julio Montenegro, protestolara katıldıkları için müvekkilinin 216 yıl, Pedro Mena'nın 210 yıl ve Luis Orlando Pineda'nın 159 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Cezaların oldukça abartılı olduğunu ifade eden Montenegro, savcıların cezaları 30 ila 73 yıla düşürmek için uğraşacağını kaydetti.

Mairena'nın 4 polis memurunun ve bir sivilin öldürülmesiyle ilgili suçlamanın da yer aldığı 7 suçtan hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.


Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.


Hükümet karşıtı protestoların eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.


Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.


Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.


Nikaragua'da 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasal statüleri iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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