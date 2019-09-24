Nikaragua'dan ABD'ye

Orta Amerika ülkesi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ABD'yi ve uluslararası örgütleri, ülkede 2018'de yaşanan hükümet karşıtı gösterileri "cesaretlendirmekle" suçladı.

Devlet Başkanı Ortega, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin Nikaragua'daki Büyükelçiliğinin "protestocuları cesaretlendirdiğini", "yangına körükle gittiğini" savundu.

Ortega ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS) gibi uluslararası örgütlerin insan hakları komisyonlarının "protestocuları yollara barikat kurmaya teşvik ettiğini" ileri sürdü.

OAS İnsan Hakları Komisyonu ve BM İnsan Hakları Komisyonu, Ortega hükümetini, protestoları aşırı güç kullanarak bastırmaya çalışmakla itham etmişti.

Hükümet her iki kurumdan temsilcilerin ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu, protestolarda 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken yerel örgütler ölü sayısını 594 olarak vermişti. Nikaragua hükümeti ise protestolarda 199 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.