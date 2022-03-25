Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı

25.03.2022 05:05
Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega, kendisine diktatör suçlamasında bulunan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) büyükelçisinin görevine son verdi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega, kendisine diktatör suçlamasında bulunan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) büyükelçisinin görevine son verdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, OAS'de yaptığı açıklamada, ülkesinin diktatör bir devlet başkanı tarafından yönetildiğini savunan Nikaragua'nın OAS Büyükelçisi Arturo McFields Yescas görevinden alındı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yescas'ın artık Nikaragua'nın temsilcisi olmadığı bildirildi.

Görevden alınan Yescas'ın yerine Francisco Obadiah Campbell Hooker, OAS'ye daimi temsilci olarak atandı.

Yescas'ın suçlaması

Yescas, ülkesinde son zamanlarda muhalif seslere yönelik baskının arttığını iddia ederek, "Ülkemin diktatörlüğünü kınamak kolay değil ancak sessiz kalmaya devam etmek ve savunulamaz olanı savunmak imkansız hale geldi. Konuşmalıyım, korksam bile konuşmalıyım, ailemin ve benim geleceğim belirsiz olsa bile konuşmalıyım çünkü konuşmazsam, taşlar benim yerime konuşur." ifadelerini kullanmıştı.

Nikaragua'da seçim süreci

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu gözaltına alınmıştı.

Nikaragua'da 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı.

Seçimleri ülkeyi 14 yıldan bu yana yöneten Ortega kazanmış ve 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD yönetimi, Nikaragua seçimlerinin "hileli, demokrasiye aykırı olduğu ve güvenilir olmadığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Seçim öncesi tutuklanan ya da ev hapsine alınan 46 kişinin "anayasayı ihlal" ve diğer bazı suçlardan yargılanmalarına geçen ay başlanmıştı.

YORUMLAR
500
AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor ABD ve AB, Rusya'ya ağır bedel ödetmek istiyor ABD ve AB, Rusya'ya ağır bedel ödetmek istiyor

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği, Orta Amerika, Nikaragua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika


Son Dakika
01:14 Nostradamus'dan korkutan kehanet! 3. dünya savaşı için tarih verdi
01:07 Kuzey Makedonya, rakibi İtalya'yı 1-0 mağlup etti! İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma şansı yok oldu
01:04 İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu.
00:59 Burak Yılmaz penaltı atışını değerlendiremedi! Türkiye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü
00:43 A Milli Takım Portekiz'e 3-1 mağlup oldu! 2022 Dünya Kupası fırsatı tamamen bitti
00:39 Motorin grubuna 1.39 TL zam geldi
00:20 Dragao'da nefes nefese mücadele! Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takım yeniden canlandı
00:07 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Biden'ın oğlu finanse etti
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
23:43 İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya desteğinden ötürü Bayraktar TB2'ye övgü dolu sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 05:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement