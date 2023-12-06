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Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin'e destek için Ramallah'a gitti - Son Dakika

Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin'e destek için Ramallah'a gitti

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Filistin'e destek ve dayanışma ziyareti kapsamında Ramallah'a gitti. Moncada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin\'e destek için Ramallah\'a gitti
06.12.2023 - 07:09,
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'nın, Filistin'e destek ve dayanışma ziyareti kapsamında Ramallah'a gittiği bildirildi.

"NİKARAGUA'NIN DESTEĞİ KAHRAMAN FİLİSTİN'E ULAŞTI"

19 digital.com internet sitesinin haberine göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, açıklamasında, Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın talimatları doğrultusunda Filistin'e destek için Ramallah'a gittiğini belirtti. Murillo, "24 saatten fazla süren yolculuğun ardından Nikaragua hükümetinin desteği kahraman Filistin'in Ramallah şehrine ulaştı. Komutanımızın dışişleri bakanımıza verdiği misyon ve halkımızın en kardeşçe dayanışması yerine iletildi." ifadesini kullandı.

Savaş sonrası bir ilk! Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'dan Filistin'e destek ziyareti

MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞECEK

İsrail'in Filistin halkına "acımasız" saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Murillo, Nikaragua Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi. Moncada ülkeyi ziyaret eden ilk devlet adamı oldu.

Savaş sonrası bir ilk! Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'dan Filistin'e destek ziyareti

İSRAİL İLE DE DİPLOMATİK İLİŞKİSİ BULUNUYOR

Filistin Devleti'nin tanınmasını destekleyen ve Ramallah'ta büyükelçiliği olan Nikaragua'nın aynı zamanda İsrail ile de diplomatik ilişkileri bulunuyor. Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yardım taşıyan uluslararası bir filoya yönelik saldırısının ardından Haziran 2010'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Savaş sonrası bir ilk! Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'dan Filistin'e destek ziyareti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin'e destek için Ramallah'a gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin'e destek için Ramallah'a gitti - Son Dakika
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