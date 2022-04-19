Nikaragua hükümeti, 25 STK'nin daha faaliyetlerini iptal etti - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 25 sivil toplum kuruluşunun (STK) daha ülkedeki çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, Nikaragualı ünlü yazarlar Sergio Ramirez Mercado ve Ernesto Cardenal vakfı dahil olmak üzere ülkedeki 25 STK'nin yasal statüsünü durdurdu.

Bakanlık, 25 STK'ye ilişkin yapılan incelemede; gelir, gider, hesap bakiyesi ve yapılan bağışların detaylarıyla ilgili mali tabloların raporlanmadığını bildirdi.

Kapatılan STK'ler içinde tıp, eğitim, üniversite, çevre, kadın hakları, gazeteci ve düşünce kuruluşlarının olduğu kaydedildi.

Yazar Ramirez, 1979-1990 döneminin Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinde başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Şair Cardenal ise bir dönem hükümette Kültür Bakanı olarak görev yapmış ve ayrıldıktan sonra Ortega hükümeti için devrimci değil aile diktatörü suçlamasında bulunmuştu.

140 STK kapatıldı

Nikaragua hükümeti, en son yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 18 Mart'ta 25 STK'nin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Hükümet, 3 ve 5 Şubat 2022'de, aynı gerekçelerle 11 özel üniversite ile 6 yardım kuruluşunu kapatma kararı almıştı.

Ülkede Aralık 2018'den bu yana çeşitli gerekçelerle kapatılan STK sayısının 140 civarında olduğu değerlendiriliyor.