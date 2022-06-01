Nikaragua hükümeti, 83 STK'nin daha faaliyetlerini iptal etti - Son Dakika
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Nikaragua hükümeti, 83 STK'nin daha faaliyetlerini iptal etti

01.06.2022 07:59
Nikaragua hükümeti, 83 STK'nin daha faaliyetlerini iptal etti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 83 sivil toplum kuruluşu (STK) ile Nikaragua Dil Akademisinin ülkedeki çalışmalarını durdurdu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 83 sivil toplum kuruluşu (STK) ile Nikaragua Dil Akademisinin ülkedeki çalışmalarını durdurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, İçişleri Bakanlığı, İspanya'ya bağlı Nikaragua Dil Akademisi dahil ülkede 83 STK'nin daha yasal statüsünü iptal etti.

Bakanlığın önergesi üzerine Ulusal Meclis'te tartışılan karar, 75 lehte, 16 çekimser ile kabul edilerek, söz konusu STK'lerin ülkedeki faaliyetleri yasa dışı ilan edildi.

Böylece 2018'den bu yana çeşitli gerekçelerle kapatılan STK sayısı 200'ü bu yıl olmak üzere toplamda 320'ye ulaşmış oldu.

İktidardaki milletvekili Filiberto Rodriguez, açıklamasında, STK'lerin, 2020'de çıkarılan yasa uyarınca görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini, yasaya aykırı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan ülkede 1928'de kurulan Nikaragua Dil Akademisinin kapatılmasına tepki gösteren Kraliyet İspanyol Akademisi (RAE), hükümetin yasaklama kararını kınayarak, yanlıştan dönülmesini istedi.

Hükümet, benzer gerekçelerle en son 19 Nisan'da 25, 19 Mart'ta ise aynı şekilde 25 STK'nin ülkedeki çalışmalarını durdurmuştu.

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Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşları, Orta Amerika, Nikaragua, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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